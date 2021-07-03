Клуб Лиги 1 понизили в классе из-за отсутствия финансовых гарантий
01:25 - Читати українською
Состав элитного дивизиона чемпионата Франции может претерпеть изменения.
Анже все-таки подвергся серьезным неприятностям. Представитель чемпионата Франции не сумел предоставить финансовые гарантии возможности проведения полноценного сезона в Лиге 1 и, как следствие, был отправлен во второй дивизион, сообщает GFFN.
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У Анже еще есть шанс сыграть в сезоне 2021/22 в элите – клуб планирует опротестовать данное решение и готовится к апелляции.
Напомним, предыдущий чемпионат середняк Лиги 1 завершил на 13-й строчке, набрав 44 очка.
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