Анже все-таки подвергся серьезным неприятностям. Представитель чемпионата Франции не сумел предоставить финансовые гарантии возможности проведения полноценного сезона в Лиге 1 и, как следствие, был отправлен во второй дивизион, сообщает GFFN.

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У Анже еще есть шанс сыграть в сезоне 2021/22 в элите – клуб планирует опротестовать данное решение и готовится к апелляции.

Напомним, предыдущий чемпионат середняк Лиги 1 завершил на 13-й строчке, набрав 44 очка.

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