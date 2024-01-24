Український легіонер Едуард Соболь повернувся у чемпіонат Бельгії. Захисник перейшов зі Страсбура в Генк.

Захисник Страсбура Едуард Соболь став гравцем Генка, повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

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28-річний оборонець перейшов до табору представника Ліги Жупіле на правах оренди і виступатиме за "шахтарів" до літа 2024 року. Влітку Генк може викупити українця – клуби погодили відповідну опцію.

Нагадаємо, Соболь – вихованець запорізького Металурга. Виступав за Шахтар, донецький Металург, Металіст, Зорю, чеські Славію та Яблонец, бельгійський Брюгге.

До Страсбура перейшов у січні 2023 року за 2,5 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за ельзасців лише чотири матчі. Його контракт з французьким клубом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

До слова, Генк після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії на п'ятій сходинці, маючи у своєму доробку 35 очок.

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