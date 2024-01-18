Максим Шацьких і Ко зіткнулись з новими випробуваннями – команда ризикує втратити державне фінансування, опинившись в руках приватних інвесторів.

Пахтакор виставлений на продаж, повідомляє Агенція з управління державними активами Узбекистану.

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Раніше президент країни Шавкат Мірзійоєв ухвалив рішення про приватизацію всіх футбольних клубів. До слова, нині 100% акцій клубу належать державі.

До слова, наставником Пахтакора є екс-форвард і тренер Динамо Максим Шацьких (його бомбардирський рекорд в УПЛ і досі залишається непобитим (124 голи).

Нагадаємо, 45-річний фахівець двічі поспіль приводив Пахтакор до перемоги у чемпіонаті Узбекистану.

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