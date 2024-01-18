Клуб экс-тренера Динамо выставлен на продажу – легендарный бомбардир УПЛ дважды приводил его к чемпионству
Максим Шацких и Ко столкнулись с новыми испытаниями – команда рискует потерять государственное финансирование, оказавшись в руках частных инвесторов.
Пахтакор выставлен на продажу, сообщает Агентство по управлению государственными активами Узбекистана.
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Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев принял решение о приватизации всех футбольных клубов. К слову, сейчас 100% акций клуба принадлежат государству.
К слову, наставником Пахтакора является экс-форвард и тренер Динамо Максим Шацких (его бомбардирский рекорд в УПЛ до сих пор остается непобитым (124 гола).
Напомним, 45-летний специалист дважды подряд приводил Пахтакор к победе в чемпионате Узбекистана.
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