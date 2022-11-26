Президент Чайки Олександр Нігруца розповів про зміни у тренерському штабі команди з села Петропавлівська Борщагівка.

"Денис Хомутов дійсно покидає тренерський штаб клубу. Вирішили припинити співпрацю. Під час зимової перерви визначимося з його наступником.

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Чиєю була ініціатива? Скажімо так, це була обопільна згода. При прийнятті рішення враховувалася думка всього колективу. Всі інші тренери та гравці – на місці. Наразі ніхто не залишив Чайку.

Ми в пошуку того, хто готуватиме команду до весняної частини сезону. Наразі є певні напрацювання, кандидатури, нам пропонують тих чи інших фахівців. Виконуючим обов’язки головного тренера буде поки що наш граючий тренер Ігор Луценко, проте ми хотіли б, щоб цей кваліфікований захисник із хорошою школою допоміг ще Чайці на полі. Отже, будемо визначатися й уже на час зимових зборів працювати з оновленим штабом", – сказав Нігруца в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, раніше про відхід тренерів повідомляли Реал Фарма та Кремінь-2.

До слова, після 10-ти турів Чайка ділить 3-4 сходинки з вінницькою Нивою – обидві команди набрали по 18 очок.

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