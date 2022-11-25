Українські арбітри Андрій Коваленко та Олександр Шандор не отримають статус арбітрів ФІФА, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Костянтин Андріюк.

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За інформацію джерела, причина – більш ніж банальна: обидва провалили тест на знання англійської мови, який потрібно скласти для отримання статусу.

Цікаво, що минулого року вони також не здали вищезгаданий іспит, але отримали від ФІФА рік для того, аби підготуватись до повторного тестування. Як наслідок, Україна втратила 2 місця серед арбітрів ФІФА.

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