У понеділок, 21 листопада депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив про те, що замінована рашистами будівля СБУ в центрі Херсона може бути підірвана, бо її неможливо повністю розмінувати.

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Ця будівля знаходиться за кілька десятків метрів від бази херсонського Кристала та однойменного міського стадіону. Футбол 24 звернувся до адміністратора та прес-аташе Кристала Миколи Комаренка з питанням, чи можуть через цей плановий вибух постраждати футбольні об'єкти.

"Я скептично налаштований щодо будь-якої інформації від Сергія Хланя. Але якщо це правда, то відповім так: важко судити про це, не маючи спеціальних навичок вибухотехніка. Чаша стадіону навряд чи постраждає, оскільки вона знаходиться на певній відстані від будівлі СБУ. А ось база футбольного клубу – цілком може. Від будівлі СБУ до бази Кристала лише тридцять метрів. Єдине питання – як цей плановий підрив буде здійснено", – зазначив Комаренко.

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