Норвезький півзахисник Джордж Льюїс став гравцем Звягеля, повідомляє прес-служба клубу з Житомирської області.

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Про умови та терміни контракту не повідомляється, однак Transfermarkt рапортує про угоду до 30 червня 2024 року. За клуб Другої ліги 23-річний лівий вінгер виступатиме у статусі вільного агента під номером 44.

Нагадаємо, Льюїс родом з Руанди. У юнацькому віці виступав у Норвегії, після чого переїхав до лондонського Арсенала в команду U-23, де у 13 матчах забив гол та віддав асист. При цьому Джордж тренувався і з основною командою "канонірів" під керівництвом Мікеля Артети.

Через травми не зумів повноцінно продовжити виступи в Англії. З 1 липня 2023 року перебував без команди. Льюїс вже встиг провести три спаринги за Звягель і відзначився гольовою передачею.

Нагадаємо, Звягель, який називають фарм-клубом Полісся, на зимову паузу пішов у статусі лідера Другої ліги, маючи у своєму доробку 40 очок.

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