Бохум бореться за виживання в Бундеслізі. Попри лише одну перемогу в 12 стартових турах чемпіонату Німеччини, керівництво Бохума вирішило продовжити контракт із головним тренером команди Томасом Лечем. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Повідомляється, що термін нової угоди розрахований до літа 2026 року. У такий спосіб боси клубу вирішили підбадьорити наставника перед важливим матчем із Вольфсбургом.

Леч очолив Бохум у вересні 2022 року, коли команда йшла на 18-му місці турнірної таблиці. За підсумками сезону наставник вивів команду на 14-ту сходинку. Саме на цій позиції "синьо-білі" наразі і перебувають.

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