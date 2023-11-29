Аль-Хіляль залучив до своєї команди Естева Кальсаду, який раніше працював з Барселоною та Манчестер Сіті.

Лідер саудівської Про-ліги Аль-Хіляль у своїх соцмережах оголосив про призначення нового генерального директора, яким став Естев Кальсада.

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Іспанець раніше обіймав посаду генерального директора з маркетингу в Барселоні (2002-2007). Останні 12 років 57-річний фахівець працював з Манчестер Сіті й був одним з творців успіху в чемпіонаті Англії та Лізі чемпіонів. За період роботи Кальсади з "містянами" вони випередили за доходами традиційно найсильніші клуби європейського футболу в цій сфері, такі як Реал, Барселона та Манчестер Юнайтед.

Він також є співзасновником і головним акціонером Post United, цифрової платформи для іспанського та міжнародного футбольного контенту іспанською мовою, яка міцно зарекомендувала себе в цифровому секторі та має понад вісім мільйонів підписників.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль лідирує в турнірній таблиці саудівського чемпіонату, набравши 38 балів у 14 турах.

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