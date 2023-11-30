Главный тренер Бохума Томас Леч продлил контракт с клубом до лета 2026 года.

Бохум сражается за выживание в Бундеслиге. Несмотря на всего лишь одну победу в 12 стартовых турах чемпионата Германии, руководство Бохума решило продлить контракт с главным тренером команды Томасом Лечем. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Сообщается, что срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года. В такой способ боссы клуба решили подбодрить наставника перед важным матчем с Вольфсбургом.

Леч возглавил Бохум в сентября 2022 года, когда команда шла на 18-м месте турнирной таблице. По итогам сезона наставник вывел команду на 14-ю строчку. Именно на этой позиции "сине-белые" сейчас и находятся.

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