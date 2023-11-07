Аль-Іттіхад програв у матчі азійської Ліги чемпіонів іракській Аль-Куві з рахунком 0:2. Як інформує Relevo, у перерві цієї зустрічі головний тренер Аль-Іттіхада Нуну Ешпіріту Сантуш посварився з форвардом Карімом Бензема. Наставник дорікнув своїм підопічним у ставленні до справи, а самому Бензема – у "відірваності" від справ команди. Після цього французький форвард підвищив голос на тренера.

Бензема і Ко перетворилися в найгіршу команду ліги, лідер феєрить навіть без Неймара: Саудівська Аравія

Згідно з джерелом, перепалка між тренером і найзірковішим гравцем команди вийшла за всі рамки: перед усією командою двоє чоловіків лаялися, вигукуючи нелітературні слова і вирази.

Повідомляється, що за підсумками цього конфлікту керівництво клубу стало на бік Бензема – в останніх дев'яти матчах команда здобула тільки дві перемоги. Боси Аль-Іттіхада думають, як краще вчинити, з огляду на контракт Санту – у разі звільнення тренеру належить серйозна грошова компенсація.

Аль-Іттіхад уже почав придивлятися до інших тренерів, мрією клубу стало б запрошення Зінедіна Зідана. Якщо екс-наставника Реала не вдасться заманити в Саудівську Аравію, керівництво Аль-Іттіхада переключиться на якогось іншого французького фахівця. Так клуб хоче догодити двом французьким зіркам своєї команди, Бензема і Н'Голо Канте.

Ізраїль – ХАМАС: футболісти, які розплатилися за підтримку Палестини