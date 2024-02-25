“То, что здесь произошло, – полнейшее безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав и воспитанники продемонстрировали характер. Я очень горд быть частью этого. Самое сумасшедшее, что мы это заслужили. Моментами везло и нам, и сопернику. Ребята показали себя, это было действительно круто.

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Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они очень молодые. Дети долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать. И не только они – посмотрите, как Харви Эллиотт играл на протяжении 120 минут, как Эндо шел на церемонию на не сгибающихся ногах. Я не упомянул Конора Брэдли, он был великолепен, как и Келлехер. У нас есть лучший вратарь в мире и лучший запасной вратарь.

Это был матч двух команд, которые крайне упорно дрались, и был рефери, который не соответствовал уровню матча. Так уже получилось, извиняюсь. Знаю, из этого сделают историю, но разве это даже не фол (Кайседо на Гравенберхе – прим.)? Он даже не свистнул фол. А потом четвертый арбитр объясняет мне, почему они не могут показать карточку. Есть же следы от шипов на костяшке. Это все, что нужно для карточки", – цитирует Клоппа ВВС.

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