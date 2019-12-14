Клопп знайшов пояснення блідій грі Ліверпуля проти Уотфорда

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своїх підопічних над Уотфордом (2:0) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги.

"Ця гра не була з найкрасивіших, але я більше ніж задоволений. На цьому етапі ми повинні демонструвати стійкість і я вважаю, що зробили це сьогодні.

Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

У нас дуже багато ігор, але ми справляємось. Уотфорд мав свої моменти, але ми реалізували свої. Ми мали нагоду спростити собі гру, але постійно контролювати гру занадто енергозатратно. Іноді потрібно захищатися із пристрастю, а не організовано. Моментами це правильніше", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що мерсисайдці в непростому поєдинку переграли Уотфорд завдяки дублю Мохамеда Салаха. Це вже 16-та перемога Ліверпуля за 17 турів АПЛ. В активі "червоних" 49 очок.

Ліверпуль на класі переграв Уотфорд та збільшив відрив від Лестера: 17-й тур АПЛ, матчі суботи