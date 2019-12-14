toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОРЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ СОСЬЄДАД - БАРСЕЛОНА

Клопп знайшов пояснення блідій грі Ліверпуля проти Уотфорда

18:10 156 Читать на русском
Клопп знайшов пояснення блідій грі Ліверпуля проти Уотфорда
Юрген Клопп / офіційний сайт АПЛ

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своїх підопічних над Уотфордом (2:0) у 17-му турі англійської Прем'єр-ліги.

38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах
 
38’ Мохамед Салах
90’ Мохамед Салах

"Ця гра не була з найкрасивіших, але я більше ніж задоволений. На цьому етапі ми повинні демонструвати стійкість і я вважаю, що зробили це сьогодні.

Ефектний дубль Салаха у відеоогляді матчу Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

У нас дуже багато ігор, але ми справляємось. Уотфорд мав свої моменти, але ми реалізували свої. Ми мали нагоду спростити собі гру, але постійно контролювати гру занадто енергозатратно. Іноді потрібно захищатися із пристрастю, а не організовано. Моментами це правильніше", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, що мерсисайдці в непростому поєдинку переграли Уотфорд завдяки дублю Мохамеда Салаха. Це вже 16-та перемога Ліверпуля за 17 турів АПЛ. В активі "червоних" 49 очок.

Ліверпуль на класі переграв Уотфорд та збільшив відрив від Лестера: 17-й тур АПЛ, матчі суботи

blog_ava
Головні новини футболу 13 грудня: мережа вибухнула через фіаско Динамо в ЛЄ, Клопп продовжив контракт з Ліверпулем
07:00
3441
Теги
Ліверпуль - Уотфорд Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лавессі офіційно завершив кар'єру
    Світ — 13 груд685 Лавессі офіційно завершив кар'єру
2
хв
Метц
18:30
Марсель
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук