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Ліверпуль на класі переграв Уотфорд та збільшив відрив від Лестера: 17-й тур АПЛ, матчі суботи

16:22 149 Читать на русском
Ліверпуль на класі переграв Уотфорд та збільшив відрив від Лестера: 17-й тур АПЛ, матчі суботи
Ліверпуль – Уотфорд – 2:0 / офіційний сайт АПЛ

У рамках 17-го туру АПЛ Ліверпуль на Енфілді впевнено здолав Уотфорд (2:0).

 

Чемпіонат Англії, 17-й тур

Ліверпуль – Уотфорд – 2:0

Голи: Салах, 38, 90

Бернлі – Ньюкасл – початок матчу о 17:00

Лестер – Норвіч – початок матчу о 17:00

Челсі – Борнмут – початок матчу о 17:00

Шеффілд Юнайтед – Астон Вілла – початок матчу о 17:00

У першому матчі 17-го туру АПЛ зустрічались перша та остання команди чемпіонату – Ліверпуль на Енфілді приймав Уотфорд. "Червоні" повели у рахунку під завісу першого тайму – стрімка контратака, Мане віддав на Салаха, той обіграв останнього захисника й елегантно поклав "круглого" у кут воріт Фостера. По перерві Садьйо й сам відзначився, однак арбітр скасував гол через офсайд. Втім, Салах поставив крапку у зустрічі на 90-й хвилині після пасу Оріджі – 2:0 на користь підопічних Клоппа у підсумку.

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