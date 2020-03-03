Клопп знайшов плюси у перерваній безпрограшній серії Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп назвав позитивний момент у поразці від Вулверхемптона в рамках 28-го туру АПЛ (0:3).

"Безпрограшна серія? Тепер це закінчено, ми можемо сконцентруватися на футболі, і ми зробимо це.

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Це нас не відволікало, і ніхто не може сказати нам, як справлятися з такими серіями, оскільки не у багатьох команд вони були", – цитує Клоппа Independent.

Нагадаємо, поразка від Вулверхемптона завадила мерсисайдцям повторити досягнення Арсенала сезону 2003/04 та провести сезон АПЛ, не знаючи смаку програшу.

Після 28-ти турів АПЛ команда Клоппа продовжує впевнено лідирувати, відірвавшись від Манчестер Сіті на 22 очки.

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