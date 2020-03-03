Клопп нашел плюсы в прерванной беспроигрышной серии Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал положительный момент в поражении от Вулверхэмптона в рамках 28-го тура АПЛ (0:3).

"Беспроигрышная серия? Теперь это закончено, мы можем сконцентрироваться на футболе, и мы сделаем это.

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Это нас не отвлекало, и никто не может сказать нам, как справляться с такими сериями, поскольку не у многих команд они были", – цитирует Клоппа Independent.

Напомним, поражение от Вулверхэмптона помешало мерсисайдцам повторить достижение Арсенала сезона 2003/04 и провести сезон АПЛ, не зная вкуса проигрыша.

После 28-ти туров АПЛ команда Клоппа продолжает уверенно лидировать, оторвавшись от Манчестер Сити на 22 очка.

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