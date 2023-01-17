"Або зміниться становище тренера, або зміниться безліч інших речей. Щодо мене, то я не піду, поки мені не накажуть. Можливо, настає момент, коли нам доведеться змінити інші речі. Ми це побачимо, але це на майбутнє. Наприклад, влітку чи щось таке. Не зараз. Я маю простір і час, щоб подумати про це. Тепер ми повинні грати у свій найкращий футбол.

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Деякі гравці більше не слухають мене? Я не так часто опинявся в такій ситуації, але точно знаю, як це працює, коли щось йде не так. Є список речей, через які ви проходите, і одна з них справді полягає в тому, що гравці більше не слухають тренера.

У Німеччині ми говоримо, що менеджер втратив контакт з командою. Я розумію, що іноді це так, але у нас не так. Ви можете викреслити це зі списку. Кожен почувається відповідальним. Ніхто не сидить і не думає: "Я виглядав нормально, а він ні". Цього не було, я цього не бачу, цього не чую, цього немає. Якби це сталося тут, гравець мав би справжні проблеми. Саме в цей момент справді починаються проблеми", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль зазнав болючих поразок від Брентфорда (1:3) і Брайтона (0:3), звалившись на дев'яту сходинку таблиці АПЛ. Чинний контракт Клоппа з "червоними" розрахований до літа 2026 року.

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