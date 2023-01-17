Клопп зізнався, чи планує покинути Ліверпуль на тлі слабких результатів
Погана форма Ліверпуля змушує Юргена Клоппа задуматися про своє майбутнє.
"Або зміниться становище тренера, або зміниться безліч інших речей. Щодо мене, то я не піду, поки мені не накажуть. Можливо, настає момент, коли нам доведеться змінити інші речі. Ми це побачимо, але це на майбутнє. Наприклад, влітку чи щось таке. Не зараз. Я маю простір і час, щоб подумати про це. Тепер ми повинні грати у свій найкращий футбол.
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Деякі гравці більше не слухають мене? Я не так часто опинявся в такій ситуації, але точно знаю, як це працює, коли щось йде не так. Є список речей, через які ви проходите, і одна з них справді полягає в тому, що гравці більше не слухають тренера.
У Німеччині ми говоримо, що менеджер втратив контакт з командою. Я розумію, що іноді це так, але у нас не так. Ви можете викреслити це зі списку. Кожен почувається відповідальним. Ніхто не сидить і не думає: "Я виглядав нормально, а він ні". Цього не було, я цього не бачу, цього не чую, цього немає. Якби це сталося тут, гравець мав би справжні проблеми. Саме в цей момент справді починаються проблеми", – цитує Клоппа ВВС.
Нагадаємо, Ліверпуль зазнав болючих поразок від Брентфорда (1:3) і Брайтона (0:3), звалившись на дев'яту сходинку таблиці АПЛ. Чинний контракт Клоппа з "червоними" розрахований до літа 2026 року.
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