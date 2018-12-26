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Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

20:06 706 Читать на русском
Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Ньюкасл у 19 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Ньюкасл.

АПЛ, 19-й тур

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0

Голи: Ловрен, 11, Салах, 48 (пен.), Шакірі, 80, Фабінью, 85

Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

Ліверпуль у рідних стінах не відчув спротиву від Ньюкасла. Мерсисайдці повністю контролювали хід гри та впевнено розгромили суперника.

Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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