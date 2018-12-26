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Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок

18:50 258 Читать на русском
Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очок
Ліверпуль – Ньюкасл 26.12.18

Ліверпуль на Енфілд Роуд спокійно переміг Ньюкасл у матчі 19 туру АПЛ. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

АПЛ, 19-й тур

Ліверпуль – Ньюкасл – 4:0

Голи: Ловрен, 11, Салах, 48 (пен.), Шакірі, 80, Фабінью, 85

Ліверпуль у рідних стінах не відчув спротиву від Ньюкасла. Вже на 11-й хвилині Ловрен класно спіймав м'яч та відправив його у дев'ятку воріт суперника.

Після цього Ньюкасл зрідка покидав власну половину поля, але мерсисайдці пішли на перерву з мінімальною перевагою.

Одразу після початку другої половини гри господарі отримали право на пенальті, який впевнено реалізував Салах. Після цього Ліверпуль створив кілька чудових моментів, але "сороки" рятували свої ворота.

Наприкінці поєдинку Хендерсон класно відпасував на Александра-Арнольда, той віддав чітку передачу на Шакірі – швейцарець майже впритул розстріляв ворота, довівши рахунок до розгромного. На 85-й хвилині Фабінью вдало зіграв головою після навісу з кутового та встановив кінцевий результат матчу.

Ліверпуль має в активі 51 очко та очолює турнірну таблицю. Манчестер Сіті на виїзді поступився Лестеру та із 44 пунктами залишився на 3 місці. На 2 місці перебуває Тоттенхем, який має 45 очок.

Англія19 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Ньюкасл: Середа 26 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Ньюкасл
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Ньюкасл Головне Ньюкасл Ньюкасл
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