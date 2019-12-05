Клопп: Насправді мене не надто цікавлять рекорди Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо рекордної безпрограшної серії, яку його команда встановила завдяки перемозі над Евертоном (5:2).

"Було багато чудових футбольних моментів у цій грі. П'ять змін у складі ми обговорили раніше. Мені довелося проявити повагу до хлопців за їхню роботу на тренуваннях. Я багато говорю про якість всієї команди, тому мушу це доводити. Те, що вони зробили було справді неймовірним. Голи Дівока Оріджі, паси Садьйо Мане, кожна дія Шакірі, Лаллана був скрізь...

Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

32 матчі без поразок? Я хотів би, щоб ми досягли цього в одному сезоні. Було б чудово! У минулому сезоні ми були непереможними майже 38 ігор, але цього було недостатньо. Хороші цифри, але насправді вони мене не надто цікавлять", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль у поточному сезоні АПЛ втратив очки лише одного разу – нічия (1:1) проти Манчестер Юнайтед у 9 турі.

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