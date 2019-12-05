Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Ліверпуль розгромив Евертон в рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Евертон.

Команди встигли потішити глядачів шістьма голами ще до перерви, щоправда, Евертон відповідав лише одним м'ячем на кожні два від Ліверпуля. Одним з найкращих на полі був Садьйо Мане – сенегалець забив і віддав два асисти.

Ліверпуль розгромив Евертон у надрезультативному дербі Мерсисайду

Друга половина виявилась значно спокійнішою, хоча моментів не бракувало біля обидвох воріт. Рахунок змінився лише на 90-ій хвилині. Вейналдум отримав м'яч у штрафному майданчику і точним ударом під дальню стійку оформив розгром принципового суперника – 5:2.