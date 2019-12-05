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Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

06:00 327 Читать на русском
Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона
Ліверпуль – Евертон – 5:2 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль розгромив Евертон в рамках 15-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Евертон.

6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
90’ Джорджініо Вейналдум
 
Майкл Кін 21’
Рішарлісон 45+3’
6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
21’ Майкл Кін
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
45+3’ Рішарлісон
90’ Джорджініо Вейналдум

Команди встигли потішити глядачів шістьма голами ще до перерви, щоправда, Евертон відповідав лише одним м'ячем на кожні два від Ліверпуля. Одним з найкращих на полі був Садьйо Мане – сенегалець забив і віддав два асисти.

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Друга половина виявилась значно спокійнішою, хоча моментів не бракувало біля обидвох воріт. Рахунок змінився лише на 90-ій хвилині. Вейналдум отримав м'яч у штрафному майданчику і точним ударом під дальню стійку оформив розгром принципового суперника – 5:2.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Ліверпуль - Евертон Відеоновини Евертон Евертон
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