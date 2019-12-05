Ліверпуль розгромив Евертон у надрезультативному дербі Мерсисайду

У мерсисайдському дербі підопічні Юргена Клоппа святкували перемогу (5:2).

У вечір середи на Енфілді глядачі очікували на принципове протистояння Ліверпуля та Евертона. В останній зустрічі цих команд "іриски" поставили підніжку своїм сусідам у боротьбі за титул з Манчестер Сіті, зігравши у нульову нічию ще в березні цього року. До сьогоднішнього матчу опоненти підходили, перебуваючи на різних полюсах турнірної таблиці – Евертон через затяжну кризу опустився до 17-ї сходинки, а Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи найближчих опонентів на 8 очок.

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Команди розпочали активно, а ЛІверпуль забив швидкий гол вже на 6-й хвилині. Лаллана розпочав атаку, відібравши м'яч біля свого штрафного, віддав на Мане, той витримав паузу, аби Оріджі забіг за спини захисників і віддав прекрасний пас! Останній легко переграв кіпера й відкрив рахунок у матчі – 1:0. Минуло близько 10-и хвилин і Садьйо видав ще один пас-цукерочку – цього разу у вільну зону, куди забігав Шакірі. Джердан вирвався з-під опіки захисників та несильно пробив у протихід Пікфорду – 2:0! Запахло розгромом.

Втім, Евертон дуже швидко відквитав один гол – спершу Лаллана невдало відбив передачу у штрафний прямо на суперника, потім прострільний пас не зміг заблокувати Ловрен, чим скористався Майкл Кін, пустивши м'яч повз голкіпера. Ліверпуль знову пропустив й дав надію уболівальникам "ірисок", але так само швидко забив втретє, продовживши гольову феєрію першого тайму – Дівок Оріджі прийняв довгу передачу від Ловрена, вийшов на побачення з Пікфордом і легко оформив дубль. 3:1!

Здавалось, цього й так достатньо для 45-ти хвилин матчу, але до свистка на перерву команди забили ще двічі! Спершу Александер-Арнольд здійснив забіг до чужого штрафного та віддав зручну передачу під удар партнеру, а Мане прекрасним ударом у кут зробив рахунок 4:1 на користь своєї команди. А на третій доданій хвилині Рішарлісон у падінні замкнув навіс Бернарда з флангу. Футбольне безумство першого тайму, після якого хотілось просто видихнути.

По перерві градус очікувано знизився. Обидві команди атакували, але їхні моменти більше не перетворювались одразу у голи, як це було раніше. Евертон став грати активніше, почав більше володіти м'ячем, виникали гольові нагоди у Діня та Рішарлісона, однак без особливої гостроти. Натомість ЛІверпуль збавив темп, вочевидь, через настанови Клоппа зіграти обережніше біля своїх воріт. Яскраво може продемонструвати картину гри Ліверпуля після перерви Пікфорд, який пропустив усі 4 удари господарів у площину в першому таймі і майже не вступав у гру в другому.

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Евертон намагався скористатись пасивністю господарів, однак до по-справжньому небезпечних моментів справа не доходила. Ближче до кінця матчу Мане міг ставити крапку у зустрічі, але двічі невдало зіграв проти голкіпера – спершу не влучив у ворота, а згодом почав обігрувати Пікфорда й забіг надто далеко від воріт, втративши момент для удару.

Та все ж Вейналдум на 90-й хвилині зробив те, що не вдалось у Садьйо, пробивши в самий кут воріт після передачі Фірміно. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ліверпуля – 5:2!