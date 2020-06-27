Клопп: Я не можу обіцяти, що Ліверпуль виграє щось в майбутньому

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився обережними планами на майбутнє.

"Останні 13 місяців були для нас особливими, це правда. Я хотів би згадати минулий рік, тому що це був неймовірний час в моєму футбольному житті. Я не відчував цього раніше, цю послідовність, яку показують хлопці, команда настільки виняткова.

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Ми не зупинимося, ми дійсно повинні залишатися зосередженими, тому що ми бачимо можливість. Я обіцяю, що ми будемо поліпшуватися. Але це не означатиме, що ми виграємо все, проте ми будемо покращуватися. Манчестер Сіті також винятковий, тому я не можу обіцяти, що ми виграємо щось в майбутньому. Мій Майнц старанно працював, Дортмунд теж. Ліверпуль має багато гравців світового класу, але й інші клуби теж", – цитує Клоппа Goal.

Додамо, що Ліверпуль достроково оформив титул чемпіона АПЛ, втім, зі всіх інших турнірів поточного сезону "червоні" вже вилетіли.

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