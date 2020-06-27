Клопп: Я не могу обещать, что Ливерпуль выиграет что-то в будущем

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился осторожными планами на будущее.

"Последние 13 месяцев были для нас особенными, это правда. Я хотел бы вспомнить прошлый год, потому что это было невероятное время в моей футбольной жизни. Я не чувствовал этого раньше, эту последовательность, которую показывают ребята, команда настолько исключительна.

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Мы не остановимся, мы действительно должны оставаться сосредоточенными, потому что мы видим возможность. Я обещаю, что мы будем улучшаться. Но это не означает, что мы выиграем все, но мы будем улучшаться. Манчестер Сити также исключительный, поэтому я не могу обещать, что мы выиграем что-то в будущем. Мой Майнц усердно работал, Дортмунд тоже. Ливерпуль имеет много игроков мирового класса, но и другие клубы тоже", – цитирует Клоппа Goal.

Добавим, что Ливерпуль досрочно оформил титул чемпиона АПЛ, но из всех остальных турниров текущего сезона "красные" уже вылетели.

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