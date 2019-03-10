toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - КАРПАТИ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Клопп: У більшості чемпіонатів перший гол Бернлі відмінили б

18:13 176 Читать на русском
Клопп: У більшості чемпіонатів перший гол Бернлі відмінили б
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив роботу своїх підопічних після матчу 30-го туру АПЛ проти Бернлі (4:2).

19’ Роберто Фірміно
29’ Садьйо Мане
67’ Роберто Фірміно
93’ Садьйо Мане
 
Ешлі Вествуд 6’
Йохан Берг Гудмундсон 91’

"У більшості чемпіонатів перший гол Бернлі був би скасований. Швидкий гол не став для нас великою проблемою. Ми зберігали спокій, а потім зуміли реалізувати кілька прекрасних моментів. Нам потрібно було взяти три очки, але також важливою була і різниця м'ячів. Я не пригадую великої кількості ударів по наших воротах.

Ліверпуль – Бернлі – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Лаллана добре зіграв. Він чудово використовував контр-пресинг. Адам провів хороший матч.

Тепер нам потрібно відновитися, а потім ми вирушимо в Мюнхен на матч Ліги чемпіонів", – цитує Клоппа AnfieldHQ.

Після 30-ти турів чемпіонату Англії Ліверпуль посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.

Ліверпуль впевнено переграв Бернлі та продовжує переслідувати Манчестер Сіті

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Бернлі Юрген Клопп Юрген Клопп
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
хв
Севілья
19:30
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук