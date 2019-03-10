Клопп: У більшості чемпіонатів перший гол Бернлі відмінили б

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп оцінив роботу своїх підопічних після матчу 30-го туру АПЛ проти Бернлі (4:2).

"У більшості чемпіонатів перший гол Бернлі був би скасований. Швидкий гол не став для нас великою проблемою. Ми зберігали спокій, а потім зуміли реалізувати кілька прекрасних моментів. Нам потрібно було взяти три очки, але також важливою була і різниця м'ячів. Я не пригадую великої кількості ударів по наших воротах.

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Лаллана добре зіграв. Він чудово використовував контр-пресинг. Адам провів хороший матч.

Тепер нам потрібно відновитися, а потім ми вирушимо в Мюнхен на матч Ліги чемпіонів", – цитує Клоппа AnfieldHQ.

Після 30-ти турів чемпіонату Англії Ліверпуль посідає другу сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Манчестер Сіті на одне очко.

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