Клопп: В большинстве чемпионатов первый гол Бернли отменили бы

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил работу своих подопечных после матча 30-го тура АПЛ против Бернли (4:2).

"В большинстве чемпионатов первый гол Бернли был бы отменен. Быстрый гол не стал для нас большой проблемой. Мы сохраняли спокойствие, а потом сумели реализовать несколько прекрасных моментов. Нам нужно было взять три очка, но также важной была и разница мячей. Я не помню большого количества ударов по нашим воротам.

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Лаллана хорошо сыграл. Он прекрасно использовал контр-прессинг. Адам провел хороший матч.

Теперь нам нужно восстановиться, а потом мы отправимся в Мюнхен на матч Лиги чемпионов", – цитирует Клоппа AnfieldHQ.

После 30-ти туров чемпионата Англии Ливерпуль занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Манчестер Сити на одно очко.

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