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Клопп: В большинстве чемпионатов первый гол Бернли отменили бы

18:13 47 Читати українською
Клопп: В большинстве чемпионатов первый гол Бернли отменили бы
Юрген Клопп / Фото ФК Ливерпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп оценил работу своих подопечных после матча 30-го тура АПЛ против Бернли (4:2).

19’ Роберто Фирмино
29’ Садио Мане
67’ Роберто Фирмино
93’ Садио Мане
 
Эшли Вествуд 6’
Йоханн Берг Гудмундссон 91’

"В большинстве чемпионатов первый гол Бернли был бы отменен. Быстрый гол не стал для нас большой проблемой. Мы сохраняли спокойствие, а потом сумели реализовать несколько прекрасных моментов. Нам нужно было взять три очка, но также важной была и разница мячей. Я не помню большого количества ударов по нашим воротам.

Ливерпуль – Бернли – 4:2 – видео голов и обзор матча

Лаллана хорошо сыграл. Он прекрасно использовал контр-прессинг. Адам провел хороший матч.

Теперь нам нужно восстановиться, а потом мы отправимся в Мюнхен на матч Лиги чемпионов", – цитирует Клоппа AnfieldHQ.

После 30-ти туров чемпионата Англии Ливерпуль занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от Манчестер Сити на одно очко.

Ливерпуль уверенно переиграл Бернли и продолжает преследовать Манчестер Сити

Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Бернли Юрген Клопп Юрген Клопп
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