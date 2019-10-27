Клопп: Тоттенхем мене нічим не здивував

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думкою щодо матчу 10 туру АПЛ проти Тоттенхема (2:1).

"Почали ми добре, але нам трохи не пощастило в моменті з пропущеним голом. Тоттенхем після цього добре захищався, їх контратаки були неймовірними. Найкраще те, що пропущений гол не вплинув на нас. Ми не нервували, а просто діяли згідно з планом, все робили правильно.

Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Їхній воротар здійснив чудові сейви, але ми зберігали спокій. У перерві ми говорили, що проблема тільки одна – рахунок. Були одна або дві речі, які ми могли б зробити краще і пристосуватися.

Тоттенхем мене нічим не здивував. Вони можуть завдати проблем будь-якій команді у світі. Ми володіли м'ячем 70% часу, але для Тоттенхема це нормально. При втраті м'яча вони швидко контратакували, а Харрі Кейн справді сильний гравець. Втім, ми контролювали ситуацію, відсували їх назад і домінували, за винятком останніх п'яти хвилин. Це була супер-гра, мені сподобалося", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, що Ліверпуль продовжує утримувати першу сходинку АПЛ з відривом у шість очок від Манчестер Сіті.

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