Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Тоттенхем у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем.

Тоттенхем чудово розпочав матч і вже на першій хвилині вирвався вперед завдяки голу Кейна. Після цього команди обмінялися кількома небезпечними моментами, однак "шпори" втримали свою перевагу до перерви.

Ліверпуль не хотів надовго відкладати свій камбек, і вже на 52-ій хвилині Хендерсон відновив рівновагу. Команда Маурісіо Почеттіно сподівалася хоча б на нічию, але помилка Ор'є призвела до пенальті. Салах чітко реалізував покарання і приніс своїй команді важкі три очки.

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