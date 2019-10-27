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Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

20:51 478 Читать на русском
Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Тоттенхем – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ліверпуль переміг Тоттенхем у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем.

52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах
 
Харрі Кейн 1’
1’ Харрі Кейн
52’ Джордан Хендерсон
75’ Мохамед Салах

Тоттенхем чудово розпочав матч і вже на першій хвилині вирвався вперед завдяки голу Кейна. Після цього команди обмінялися кількома небезпечними моментами, однак "шпори" втримали свою перевагу до перерви.

Ліверпуль не хотів надовго відкладати свій камбек, і вже на 52-ій хвилині Хендерсон відновив рівновагу. Команда Маурісіо Почеттіно сподівалася хоча б на нічию, але помилка Ор'є призвела до пенальті. Салах чітко реалізував покарання і приніс своїй команді важкі три очки.

Ліверпуль дотиснув Тоттенхем, попри дива Гассаніги та ранній гол Кейна – Клопп зберігає 6 очок переваги над Ман Сіті

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Ліверпуль - Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Англія Тоттенхем Тоттенхем Відеоновини АПЛ
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