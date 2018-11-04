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Клопп: Сьогодні навіть я забив би Арсеналу три голи

00:26 453 Читать на русском
Клопп: Сьогодні навіть я забив би Арсеналу три голи
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями після матчу 11 туру АПЛ з Арсеналом.

"Гол скасували, але там не було офсайду, і у ван Дейка було два моменти, які зазвичай він реалізовує з закритими очима. Я незадоволений нашим захистом в першому таймі. У контратаках ми були неймовірні.

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Це одне очко, ми приймаємо це. Нічия в матчі з Арсеналом – хороший результат, але ми могли виграти. У нас були гольові моменти, як і у них.

Скасований гол Мане? Тільки одна людина може відповісти на питання, чому він був скасований, і це боковий суддя. Це футбол. Якщо він вважав, що офсайд був при першій передачі, думаю, він не має рації. Але ми допустили більше помилок, ніж рефері, і це нічого не змінює. Але було б добре, якби гол все-таки зарахували.

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Я бачив Вірджила ван Дейка після гри, він сказав: "Я повинен був оформити хет-трик". Я не був хорошим футболістом, але чудово грав головою, і сьогодні навіть я забив би три голи", – цитує Клоппа BBC.

Англія11 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Ліверпуль: Субота 03 листопада 2018

Арсенал
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Арсенал - Ліверпуль
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