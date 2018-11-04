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Клопп: Сегодня даже я забил бы Арсеналу три гола

00:26 7 Читати українською
Клопп: Сегодня даже я забил бы Арсеналу три гола
Юрген Клопп / фото из соцсетей

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 11 тура АПЛ с Арсеналом.

"Гол отменили, но там не было офсайда, и у ван Дейка было два момента, которые обычно он реализует с закрытыми глазами. Я недоволен нашей защитой в первом тайме. В контратаках мы были невероятные.

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Это одно очко, мы принимаем это. Ничья в матче с Арсеналом – хороший результат, но мы могли выиграть. У нас были голевые моменты, как и у них.

Отмененный гол Мане? Только один человек может ответить на вопрос, почему он был отменен, и это боковой судья. Это футбол. Если он посчитал, что офсайд был при первой передаче, думаю, он не прав. Но мы допустили больше ошибок, чем рефери, и это ничего не меняет. Но было бы хорошо и, если бы гол все-таки засчитали.

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Я видел Вирджила ван Дейка после игры, он сказал: "Я должен был оформить хет-трик". Я не был хорошим футболистом, но прекрасно играл головой, и сегодня даже я забил бы три гола", – цитирует Клоппа BBC.

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Арсенал - Ливерпуль: Суббота 03 ноября 2018

Арсенал
Матч окончен
1 : 1
Ливерпуль
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