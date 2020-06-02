Клопп пообіцяв уболівальникам Ліверпуля провести чемпіонський парад

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від відновлення АПЛ, яке заплановане на 19 червня.

"Ми знаємо, що ми поруч, але поруч – це ще не там. На кону 27 очок, і Ліверпуль спробує взяти їх усі. Ми все ще не є чемпіонами. Ми повинні грати футбольні матчі і вигравати їх. Не хочу припиняти перемагати після двох ігор, нам доведеться працювати дуже важко.

АПЛ офіційно оголосила дату поновлення сезону

Якщо ми станемо чемпіонами, коли урочисті заходи будуть можливими, ми зробимо це з усіма нашими фанами. Я можу пообіцяти, що якщо це станеться, буде також парад. Нам потрібен лише один день, коли всі зможуть прийти, і тоді ми це зробимо.

Ми не матимемо допомоги уболівальників на матчах, але жодна команда не матиме. Де б ми не грали – скрізь та сама ситуація, тому я не надто переживаю за це. Ми намагалися моделювати ситуацію, тренуючись на стадіоні та звикаючи до нього. Якщо ви подивитесь на Німеччину, у них не було багато домашніх перемог. Якщо альтернативою буде не грати взагалі, то я буду грати, де захочете. Мені байдуже", – цитує Клоппа BBC Sport.

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