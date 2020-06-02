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Клопп пообещал болельщикам Ливерпуля провести чемпионский парад

11:40 35 Читати українською
Клопп пообещал болельщикам Ливерпуля провести чемпионский парад
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями от возобновления АПЛ, которое запланировано на 19 июня.

"Мы знаем, что мы рядом, но рядом – это еще не там. На кону 27 очков, и Ливерпуль попытается взять их все. Мы все еще не чемпионы. Мы должны играть футбольные матчи и выигрывать их. Не хочу прекращать побеждать после двух игр, нам придется работать очень трудно.

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Если мы станем чемпионами, когда торжественные мероприятия будут возможны, мы сделаем это со всеми нашими фанами. Я могу пообещать, что если это произойдет, будет также парад. Нам нужен только один день, когда все смогут прийти, и тогда мы это сделаем.

Мы не будем иметь помощи болельщиков на матчах, но ни одна команда не будет. Где бы мы ни играли – везде та же ситуация, поэтому я не слишком переживаю за это. Мы пытались моделировать ситуацию, тренируясь на стадионе и привыкая к нему. Если вы посмотрите на Германию, у них не было много домашних побед. Если альтернативой будет не играть вообще, то я буду играть, где захотите. Мне все равно", – цитирует Клоппа BBC Sport.

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