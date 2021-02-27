Клопп оцінив шанси Ліверпуля на потрапляння у топ-4 АПЛ – впевненість тренера похитнулась
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп знаходить позитив у грі Ліверпуля попри 4 поразки поспіль в АПЛ.
"Звичайно, це великий виклик. Потрібно просто подивитися на кількість набраних очок. Ми не так далеко, але певне відставання все ж є. Ми повинні виграти якомога більше матчів. Подивимося, чим закінчиться сезон, але топ-4 – це серйозний виклик.
Баварія розглядала варіант із запрошенням Клоппа – мюнхенці зробили ставку на іншого тренера і провалилися
Атмосфера у Ліверпулі така, яка вона повинна бути. Вона не є найкращою, яку ми пам'ятаємо, але ми всі згодні з тим, що ми повинні робити. У нас теж були хороші моменти, але це дуже складний час для нашої команди. Це час, коли ви повинні показати своє справжнє обличчя, і це те, що хлопці роблять.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вигравати матчі. Я не задоволений ситуацією, але це серйозна проблема, і я вважаю за краще дивитися на неї позитивно. Я бачу багато хороших речей у нашій грі, але ми знаємо, що у нас немає результатів. Я впевнений, що в світі є і гірші ситуації, ніж наша, тому у нас позитивна атмосфера", – цитує Клоппа ВВС.
Після 25-ти турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці, відстаючи від 4-ї сходинки на 5 очок.
Зінченко прийме Вест Хем, надія Маліновського, Мілан проти Фонсеки та дуель Тухель-Сульшер: прев'ю космічного вікенду