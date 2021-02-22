Юрген Клопп свого часу міг очолити не дортмундську Борусію, а запеклого ворога – Баварію.

"Я частково відповідальний за те, що Клінсманн став тренером Баварії. На жаль, це взагалі не спрацювало. Звичайно, Юрген був пов'язаний з нашим клубом, але це не допомогло. Рішення вийшло невдалим для обох сторін.

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Тоді ж Улі Хьонесс вів переговори з Клоппом. Нам довелося все вирішувати дуже швидко, тому зробили ставку на Клінсманна. Дуже прикро, що так вийшло", – цитує голову правління Баварії Карла-Хайнца Румменігге Goal.

Нагадаємо, влітку 2008 року Клінсманн очолив Баварію, а Борусія Д запросила Клоппа з Майнца. Перший не протримався у Мюнхені навіть до кінця сезону, натомість другий став легендою "джмелів", здобувши два чемпіонства та вивівши команду у фінал Ліги чемпіонів 2012/13.

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