"Конечно, это большой вызов. Нужно просто посмотреть на количество набранных очков. Мы не так далеко, но определенное отставание все же есть. Мы должны выиграть как можно больше матчей. Посмотрим, чем закончится сезон, но топ-4 – это серьезный вызов.

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Атмосфера в Ливерпуле такая, какая она должна быть. Она не является лучшей, которую мы помним, но мы все согласны с тем, что мы должны делать. У нас тоже были хорошие моменты, но это очень сложное время для нашей команды. Это время, когда вы должны показать свое истинное лицо, и это то, что ребята делают.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выигрывать матчи. Я не доволен ситуацией, но это серьезная проблема, и я предпочитаю смотреть на нее положительно. Я вижу много хороших вещей в нашей игре, но мы знаем, что у нас нет результатов. Я уверен, что в мире есть и хуже ситуации, чем наша, поэтому у нас позитивная атмосфера", – цитирует Клоппа ВВС.

После 25-ти туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке, отставая от 4-й ступеньки на 5 очков.

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