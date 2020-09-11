Наставник Ліверпуля Юрген Клопп натякнув, що не проти підсилити свій колектив хавбеком Баварії Тьягу Алькантарою.

"Це чудово, що нас пов'язують з Тьягу Алькантарою. Я завжди наголошував, що він хороший гравець. Але, на жаль, я не можу зупинити чутки", – цитує Клоппа журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Джерело пояснює, що слова тренера Ліверпуля потрібно розглядати, як частину гри між мерсисайдцями та Баварією. Насправді Клопп серйозно зацікавлений у підписанні Алькантари, але домовленості між клубами поки немає.

У минулому сезоні Бундесліги 29-річний іспанець провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами.

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