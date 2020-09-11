"Это замечательно, что нас связывают с Алькантарой. Я всегда подчеркивал, что он хороший игрок. Но, к сожалению, я не могу остановить слухи", – цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Источник объясняет, что слова тренера Ливерпуля нужно рассматривать как часть игры между мерсисайдцами и Баварией. На самом деле Клопп серьезно заинтересован в подписании Алькантары, но договоренности между клубами пока нет.

В прошлом сезоне Бундеслиги 29-летний испанец провел 24 матча, в которых отметился тремя голами.

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