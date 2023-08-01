Джордан Хендерсон, який вирішив покинути мерсисайдців і приєднатися до Аль-Іттіфаку, тривалий час був капітаном команди. До старту кампанії 2023/24 Юргену Клоппу потрібно було вирішити, хто стане його наступником.

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Як інформує офіційний сайт Ліверпуля, Вірджил ван Дейк буде новим капітаном команди, а роль віце-капітана дісталася Тренту Александеру-Арнольду. Нідерландець виконує обов'язки капітана і у національній збірній.

Ван Дейк виступає за Ліверпуль з 2018 року. За цей час він провів 222 матчі у складі мерсисайдців. Разом з командою Клоппа Вірджил вигравав титул чемпіона Англії, Лігу чемпіонів, Кубок Англії та Суперкубок УЄФА.

Минулий сезон для ван Дейка був невдалим. Центральний захисник грав не надійно, за що його неодноразово критикували.

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