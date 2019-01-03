Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео гола

Англія — 22:00 2510
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Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ
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Несподіваний лідер Реала вперше в кар'єрі вилетів через травму – він навіть не зрозумів, що це серйозноІспанія — 20:45 1754
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"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"Англія — 16:50 3390
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"Перемогу над Динамо відзначали до ранку". Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-ій секунді матчуІнтерв’ю — 13:00 5187
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Міхаель Шумахер у футболі. Партнерство із Роналдо та Баджо, дружба із Бундестім, респект Пеле
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