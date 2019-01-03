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Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео гола

22:50 624 Читать на русском
Манчестер Сіті – Ліверпуль – відео гола
Манчестер Сіті – Ліверпуль / Фото https://www.premierleague.com

Манчестер Сіті відкрив рахунок у матчі 21-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Дивіться відео гола.

На 40-й хвилині форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро потужним ударом з гострого кута виводить підопічних Гвардіоли вперед у протистоянні з Ліверпулем.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Відео гола Агуеро:

Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті

live 65'
1 : 0
Ліверпуль
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Манчестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини
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