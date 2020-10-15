"Ніч після тієї гри була не найкращою в моєму житті. Коли я прокинувся вранці, то зрозумів, що мені необхідно поспілкуватися зі своїми гравцями. Їх не було поруч, тому я написав їм довгого листа, в якому проаналізував те, що трапилося.

Ліверпуль підписав 69 гравців за 10 років – визначився найпровальніший трансфер мерсисайдців

Після цього я відчув себе набагато краще, тому що все закінчилося. Ти ніколи не хочеш програвати. Після такої поразки тобі ще гірше, але іноді подібне може піти на користь", – цитує Клоппа ThisIsAnfield.

Нагадаємо, минулого сезону під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль здобув золоті медалі АПЛ вперше за 30 років.

Астон Вілла зґвалтувала Ліверпуль сімома голами, МЮ отримав 6 м'ячів від Тоттенхема – повний крах грандів у 4 турі АПЛ