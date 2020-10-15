Клопп написав гравцям Ліверпуля листа після ганебної поразки від Астон Вілли
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, як переживав розгром від Астон Вілли (2:7) в рамках 4-го туру АПЛ.
"Ніч після тієї гри була не найкращою в моєму житті. Коли я прокинувся вранці, то зрозумів, що мені необхідно поспілкуватися зі своїми гравцями. Їх не було поруч, тому я написав їм довгого листа, в якому проаналізував те, що трапилося.
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Після цього я відчув себе набагато краще, тому що все закінчилося. Ти ніколи не хочеш програвати. Після такої поразки тобі ще гірше, але іноді подібне може піти на користь", – цитує Клоппа ThisIsAnfield.
Нагадаємо, минулого сезону під керівництвом Юргена Клоппа Ліверпуль здобув золоті медалі АПЛ вперше за 30 років.
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