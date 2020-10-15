"Ночь после той игры была не лучшей в моей жизни. Когда я проснулся утром, то понял, что мне необходимо пообщаться со своими игроками. Их не было рядом, поэтому я написал им длинное письмо, в котором проанализировал случившееся.

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После этого я почувствовал себя гораздо лучше, потому что все закончилось. Ты никогда не хочешь проигрывать. После такого поражения тебе еще хуже, но иногда подобное может пойти на пользу", – цитирует Клоппа ThisIsAnfield.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Юргена Клоппа Ливерпуль завоевал золотые медали АПЛ впервые за 30 лет.

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