Клопп: Ліверпуль завершив роботу на трансферному ринку

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп задоволений трансферною політикою клубу в літнє міжсезоння.

"У нас є все, що потрібно в наступному сезоні, тому я не думаю, що ми продовжимо роботу на трансферному ринку, я впевнений, що цього не буде.

На даний момент у нас є команда – це найголовніше. У минулому році ми були не такі вже й погані, але нам необхідно було підсилитися, що ми і зробили. Ми втратили одного-двох гравців, але придбали кілька нових футболістів.

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Я дійсно задоволений нашими трансферами, тому давайте використаємо останні кілька тижнів міжсезоння для підготовки до нової кампанії.

Клуб надав нам фантастичні можливості, і ми повинні використовувати це. Ми не кращі за інші команд, але ми повинні кинути їм виклик, повинні грати в свій найкращий футбол і тоді ми побачимо, до чого це приведе", – цитує Клоппа офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, новачками Ліверпуля стали Аліссон, Набі Кейта, Фабінью і Джердан Шакірі.

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