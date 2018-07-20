Клопп: Ливерпуль завершил работу на трансферном рынке

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп доволен трансферной политикой клуба в летнее межсезонье.

"У нас есть все, что нужно в следующем сезоне, поэтому я не думаю, что мы продолжим работу на трансферном рынке, я уверен, что этого не будет.

На данный момент у нас есть команда – это самое главное. В прошлом году мы были не так уж плохи, но нам необходимо было усилиться, что мы и сделали. Мы потеряли одного-двух игроков, но приобрели несколько новых футболистов.

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Я действительно доволен нашими трансферами, поэтому давайте используем последние несколько недель межсезонья для подготовки к новой кампании.

Клуб предоставил нам фантастические возможности, и мы должны использовать это. Мы не лучше других команд, но мы должны бросить им вызов, должны играть в свой лучший футбол и тогда мы увидим, к чему это приведет", – цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, новичками Ливерпуля стали Алиссон, Наби Кейта, Фабинью и Шакири.

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