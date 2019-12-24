Клопп – про призначення Анчелотті в Евертон: Це велике випробування для наших взаємин

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо призначення Карло Анчелотті головним тренером Евертона.

"Це велике випробування для наших взаємин. Мені Анчелотті дуже подобається... подобався!

Анчелотті визначився з першою трансферною ціллю в Евертоні

Складно мати друзів серед тренерів. З Давідом Вагнером ми були друзями ще до того, як стали тренерами. З іншими ми зустрічаємося час від часу, але з Карло були особливі відносини.

Я хочу сказати, що бажаю успіху Анчелотті. Це Різдво, я бажаю йому успіху!", – цитує Клоппа Sky Sport.

Нагадаємо, нещодавно "іриски" через незадовільні результати звільнили Марку Сілву, а на його місце призначили Карло Анчелотті.

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