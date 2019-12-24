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Клопп – про призначення Анчелотті в Евертон: Це велике випробування для наших взаємин

16:44 260 Читать на русском
Клопп – про призначення Анчелотті в Евертон: Це велике випробування для наших взаємин
Юрген Клопп та Карло Анчелотті / Фото Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо призначення Карло Анчелотті головним тренером Евертона.

"Це велике випробування для наших взаємин. Мені Анчелотті дуже подобається... подобався!

Анчелотті визначився з першою трансферною ціллю в Евертоні

Складно мати друзів серед тренерів. З Давідом Вагнером ми були друзями ще до того, як стали тренерами. З іншими ми зустрічаємося час від часу, але з Карло були особливі відносини.

Я хочу сказати, що бажаю успіху Анчелотті. Це Різдво, я бажаю йому успіху!", – цитує Клоппа Sky Sport.

Нагадаємо, нещодавно "іриски" через незадовільні результати звільнили Марку Сілву, а на його місце призначили Карло Анчелотті.

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Англія Евертон Евертон Юрген Клопп Юрген Клопп Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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