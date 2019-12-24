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Анчелотті визначився з першою трансферною ціллю в Евертоні

10:20 645 Читать на русском
Анчелотті визначився з першою трансферною ціллю в Евертоні
Карло Анчелотті / Фото ФК Евертон

Новоспечений наставник Евертона Карло Анчелотті має намір підсилити команду.

Захисник Шеффілд Юнайтед Джон Іган потрапив на радари Евертона, повідомляє Mirror.

Шеффілд Юнайтед встановив унікальне досягнення в матчі АПЛ – подібне трапилось вперше за 119-річну історію клубу

Іган є ключовою ланкою оборони нинішнього Шеффілда, тому керівництво клубу має намір зберегти гравця. За данимим порталу transfermarkt вартість 27-річного футболіста становить 10 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Іган провів 17 матчів. Після 18-ти турів чемпінату Англії Шеффілд Юнайтед перебуває на 5-й сходинці.

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