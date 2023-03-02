Воротар Динамо Денис Бойко зробив собі нове татуювання. 35-річний футболіст набив на лівій нозі зображення пам'ятника засновників Києва – Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь.

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Нагадаємо, Бойко нині продовжує заліковувати травму – на початку жовтня 2022 року у матчі 6-го туру УПЛ проти Руха (3:0) він зазнав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Гравець вже займається біговою роботою і готується до повноцінного повернення у загальну групу.

У поточному сезоні Денис встиг зіграти лише у 5 матчах (3 в УПЛ та 2 – у Лізі Європи), в яких пропустив 3 голи. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2023 року.

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