Напередодні Динамо оголосило про трансфер першого зимового новачка – півзахисника Решата Рамадані. Його колишній клуб – Шкендія – на своєму сайті повідомив про деталі трансферу.

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Розмір компенсації не розголошується, однак зазначається, що у випадку подальшого продажу "червоно-чорні" отримають 15% від суми наступної угоди за трансфер 19-річного футболіста.

Також зазначається, що контракт Рамадані розрахований на 5 років.

Нагадаємо, раніше відомий інсайдер Ігор Бурбас повідомив, що новачок обійшовся Динамо у 250 тисяч євро.

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