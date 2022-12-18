Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця з іронією сприйняв черговий акт безвольності з боку президента ФІФА.

Володимр Зеленський сподівався виступи з мирною промовою на фіналі ЧС-2022, однак ФІФА відмовила з виправданням на кшталт "футбол поза політикою". Сергій Кислиця не дивується, пригадуючи милі фотографії Інфантіно і Путіна на російському Мундіалі у 2018 році.

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"Спогади: "Ми добре попрацювали разом", – сказав Фіфантіно, кивнувши Путлеру. "Дякую, пане президенте, за добрі слова", – сказав диктатор у відповідь англійською мовою, якою він рідко користується публічно (2018). Хтось дивується, чому у 2022-му досі так?" – написав Кислиця у Twitter.

Memory flashback: “We did a good job together," said Fifantiono nodding to Putler

"Thank you Mr President for your kind words," dictator said in reply in English, which he rarely uses in public. (2018)

One still wonders why in 2022 it’s hardly any different … ? pic.twitter.com/T7t4PxhIGs — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) December 17, 2022

Додамо, що політичні скандали стали своєрідною візитівкою і катарського ЧС. Спільнота критикує країну-господарку за грубі порушення прав людини, а ФІФА безтурботно закриває на це очі і продає Росії права на офіційну трансляцію.

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