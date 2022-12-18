Кислиця висміяв Інфантіно за безхребетні потурання Путіну: "Хтось дивується, чому у 2022-му досі так?"
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця з іронією сприйняв черговий акт безвольності з боку президента ФІФА.
Володимр Зеленський сподівався виступи з мирною промовою на фіналі ЧС-2022, однак ФІФА відмовила з виправданням на кшталт "футбол поза політикою". Сергій Кислиця не дивується, пригадуючи милі фотографії Інфантіно і Путіна на російському Мундіалі у 2018 році.
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"Спогади: "Ми добре попрацювали разом", – сказав Фіфантіно, кивнувши Путлеру. "Дякую, пане президенте, за добрі слова", – сказав диктатор у відповідь англійською мовою, якою він рідко користується публічно (2018). Хтось дивується, чому у 2022-му досі так?" – написав Кислиця у Twitter.
Додамо, що політичні скандали стали своєрідною візитівкою і катарського ЧС. Спільнота критикує країну-господарку за грубі порушення прав людини, а ФІФА безтурботно закриває на це очі і продає Росії права на офіційну трансляцію.
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