Кіпер Емполі Дронговскі зробив 17 сейвів у матчі з Аталантою – рекордний показник для Італії мінімум за 15 років

Воротар Бартоломей Дронговскі провів неймовірний матч у складі Емполі проти Аталанти в 32-му турі італійської Серії А.

Молодий поляк здійснив 17 сейвів і встановив рекорд італійської першості мінімум із моменту початку збору такої статистики в сезоні 2004/05. Про це повідомляє Opta Sports.

Аталанта вдома не змогла перемогти Емполі

Права на Дронговскі належать Фіорентині, а за "синіх" він грає на правах оренди. У нинішньому сезоні польський кіпер провів 11 матчів у Серії А, в двох з яких не пропускав м'ячів.

Нульова нічия не дозволила Емполі піднятися із зони вильоту, але команда з Тоскани лише на 2 пункти відстає від рятівної позиції.